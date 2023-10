22:50

Republica Moldova are toate șansele ca mâine să primească aviz pozitiv din partea Parlamentului European și în luna decembrie, în urma deciziei Consiliului European, să înceapă negocierile pentru aderare, a declarat la Radioa Moldova fostul ambasador al RM în SUA, șeful direcției integrare europeană de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Eugen Caras. Potrivit ... Fost ambasador al RM în SUA: Moldova are toate șansele să primească aviz favorabil din partea Parlamentului European, iar în decembrie, în urma deciziei Consiliului European, să înceapă negocierile pentru aderare The post Fost ambasador al RM în SUA: Moldova are toate șansele să primească aviz favorabil din partea Parlamentului European, iar în decembrie, în urma deciziei Consiliului European, să înceapă negocierile pentru aderare appeared first on Politik.