Misiuni de deminare în luna septembrie

13:00

Moldova continuă să cumpere gaze de la Gazprom, a declarat ministrul Energiei al Republicii Moldova, Victor Parlicov."Pînă la ziua de astăzi nu am renunțat complet la ideea că nu vom cumpăra niciodată gaz de la Gazprom. Și cînd am atins acest subiect mai devreme, nu am spus că nu vom mai cumpăra niciodată gaz de la Gazprom pentru malul drept al Nistrului”, a declarat Victor Parlicov pentru New