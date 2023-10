De cine este păzită Spătaru? La Procuratura Generală am întrebat, la Anticorupție am întrebat și la SPPS am întrebat

Președinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), fosta deputată Arina Spătaru, ar beneficia de „pază de stat". Cel puțin așa a declarat politiciana într-un live pe Facebook susținut recent. Aceasta după ce a participat la demascarea unei scheme de finanțare ilegală a partidelor politice din Republica Moldova de către Ilan Șor. Realitatea.md a întrebat

