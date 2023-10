Ziua Vinului și premiera spectacolului Nuntă în cer. Începe acest weekend cu o listă de evenimente recomandate de echipa #diez

15:00

Numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat eveniment al toamnei – Ziua Națională a Vinului – a început! În acest an, vinificatorii își vor împărtăși succesele înregistrate și vor oferi spre degustare vinuri premiate la competiții de talie internațională. Ediția curentă are loc în contextul celei de-a 10-a aniversări de la lansarea brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie” (Wine of Moldova. A legend alive) pe plan internațional. Сообщение #VINșiEU: 10 motive să participi la Ziua Națională a Vinului, care se va desfășura pe 7 și 8 octombrie în centrul capitalei появились сначала на #diez.