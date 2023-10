VIDEO „Să întoarcem Chișinăul oamenilor”. PAS și-a lansat candidatul în alegerile locale pentru capitală

16:30

Pregătirile pentru primele spectacole pe gheață din Moldova «Alice în Țara Minunilor» și «Spărgătorul de nuci și Lordul Întunericului», care vor avea loc pe 7 și 8 octombrie, au început cu mult înaintea spectacolelor. Organizatorii au adus aproximativ 50 de tone de echipament la Arena Chișinău cu aproape două săptămâni înainte de ice show, iar aproximativ o săptămână mai târziu au început umplerea patinoarului, care va necesita în medie 60 de tone de apă. Este pentru […]