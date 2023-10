Încă 70 de familii din Orhei au beneficiat de ajutor în cadrul programului„Capital matern”

08:40

Când Hunter Biden sosise plin de speranță în iulie la judecătoria federală din Wilmington, Delaware, totul s-a terminat în haos și incertitudine fiindcă judecătoarea a respins un acord care i-ar fi acordat o imunitate vastă pentru viitoare acuzații legate de arme de foc și fraudă fiscală. Biden are acum așteptări mult mai mici. El va […]