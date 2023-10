Putin lansează o ipoteză bizară în cazul morții lui Prigojin: O grenadă ar fi explodat la bordul avionului

11:00

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) a anunțat joi, 5 octombrie, că va iniția o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Dorin Recean. Opoziția a exprimat nemulțumirea că Republica Moldova este guvernată deja de doi ani în regim de urgență. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Președintele fracțiunii BCS, Vlad Bătrâncea, a subliniat că decizia de … The post Blocul Comuniștilor și Socialiștilor înaintează moțiune de cenzură împotriva activității Guvernului R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Blocul Comuniștilor și Socialiștilor înaintează moțiune de cenzură împotriva activității Guvernului R. Moldova apare prima dată în ZUGO.