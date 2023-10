foto | Susține sustenabilitatea și producătorii locali! Vino la IarmarEco 2023 din Grădina Publică Ștefan cel Mare

10:10

Astăzi, 5 octombrie, Ziua Mondială a Educației, ministrul Educației, Dan Perciun, a transmis un mesaj special de felicitare către toți pedagogii din țară cu ocazia Zilei Profesorului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În mesajul său, ministrul Perciun a subliniat importanța semnificativă a educației și a muncii depuse de cadrele didactice. Acesta a afirmat că Ziua … The post Ministrul Educației, mesaj de Ziua Profesorilor: „Sub presiunea unei lumi schimbătoare, rămâneți garantul stabilității” first appeared on ZUGO. Articolul Ministrul Educației, mesaj de Ziua Profesorilor: „Sub presiunea unei lumi schimbătoare, rămâneți garantul stabilității” apare prima dată în ZUGO.