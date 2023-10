Este posibilă sau nu o eventuală decuplare a regiunii transnistrene de procesul de aderare a Moldovei la UE – Ce spune vicepremierul Oleg Serebrian

13:30

Misiune importantă pentru medicii de familie din 1 octombrie . Aceștea vor putea examina șoferii și candidații, la solicitarea lor într-o procedură mai simplificată . Este vorba de procedura de examinare medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permiselor de conducere din grupa I, categoria AM, A1, A2, A, B1, B, șoferi ... Din 1 octombrie poți obține permisul de conducere mai ușor – Ce trebuie să cunoască șoferii