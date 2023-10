Marcela Paladi vrea să fie consilier în CMC, pe listele PLDM: Am acceptat invitația lui Vlad Filat

10:00

Liderul Partidului „Șansă", afiliat politicianului fugar Ilan Șor, Alexei Lungu, susține că a ales să se lanseze în politică, în defavoarea jurnalismului, profesie pe care a practicat-o peste zece ani în cadrul mai multor posturi de televiziune afiliate politic, din cauza cenzurii și a presiunilor din partea guvernării și a conducerii Consiliului Audiovizualului (CA). Lungu […]