Iurie Razlovan: Termoelectrica S.A. este pregătită pentru noul sezon de încălzire

15:10

Copiii de până la un an pot fi asigurați cu produse lactate gratuite. Beneficiari de produse lactate din contul bugetului local pot fi copiii din municipiul Chișinău, inclusiv din Centrele de Sănătate adiacente, cu vârsta de până la un an, din familii cu statut social-vulnerabil, gemeni, tripleți, aflaţi la alimentaţie mixtă sau artificială ori la […] Articolul Copiii de până la un an din municipiul Chișinău pot fi asigurați cu produse lactate gratuite apare prima dată în AloCapitala.