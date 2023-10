Prima reacție a Maiei Sandu după ce CC a permis echipei lui Șor să participe la alegeri

10:20

Într-o rezoluție de sprijin pentru aspirațiile de integrare ale Moldovei, un grup de europarlamentari conservatori sugerează că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o strategie de a preveni amestecul Rusiei în alegerile moldovene, începând de la „locale” și până în 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Autorii rezoluției vor ca diplomația UE (Serviciul de Acțiune … The post Parlamentul European elaborează o strategie de a preveni implicarea Rusiei în alegerile din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Parlamentul European elaborează o strategie de a preveni implicarea Rusiei în alegerile din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.