NM Espresso: planuri privind gazul de la Gazprom, ce a spus Sandu la summit și trebuie sau nu să facem cadouri pedagogilor

17:40

Anunțat în căutare internațională, omul de afaceri și politicianul, Ilan Șor, a devenit cel mai mare jucător pe piața media din țară, în pofida tuturor eforturilor depuse de autorități. Deși, cum spun experții, până la Plahotniuc acesta mai are mult. NM vă spune care instituții media sunt controlate acum de Șor și cum în pofida […] The post Imperiul lui Șor. Posturile TV, ziarele, site-urile, canalele de Telegram appeared first on NewsMaker.