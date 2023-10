Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei? #1

16:40

Parlamentul urmează să aprobe mecanisme de reglementare a operelor ale căror autor nu poate fi identificat sau localizat. Potrivit proiectului, operele orfane vor fi în drept de a fi utilizate de către biblioteci, instituții de învățământ, muzee, inclusiv arhive. Titularul de drepturi de autor are dreptul în orice moment să pună capăt statutului de operă […]