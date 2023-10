MAN a înregistrat în Parlament un proiect privind majorarea salariilor pedagogilor și asistenților sociali cu 30%

14:00

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău în colaborare cu Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” și TVR Moldova organizează un spectacol extraordinar dedicat aniversării celor 20 de ani de la fondarea Institutului Cultural Român și celor 13 ani de la înființarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău.Omagiind unitatea culturii române, spectacolul va avea o distribuție extraordinară: apreciații tenori din România - Andrei Fermeșanu, Florin Guzgă și Andrei Apreotesei și cunoscutele soprane din Republica Moldova - Natalia Tanasiiciuc, Lilia Istratii și Anastasia Cușnir, acompaniați de Orchestra Simfonică și Corul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”.La pupitru dirijoral, maestrul Daniel Jinga, directorul Operei Naționale București. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 7 octombrie 2023, ora 18.00 la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”.Daniel Jinga este Maestru de Cor, dirijor principal al Filarmonicii Muntenia din Târgoviște și al Orchestrei Metropolitane București, dirijor fondator al Corului de Camera „Accoustic”. S-a afirmat ca dirijor secund al Corului de Cameră „Madrigal” și dirijor fondator al Corului de cameră „Accoustic”, cu care abordează o paletă repertorială complexă: muzică sacră, prelucrări folclorice, renaștere europeană, muzică contemporană și muzică de teatru și film, colaborând cu regizori precum Alexandru Tocilescu, Alexandru Darie, Alexander Hausvater, Alexandru Dabija.Este inițiator și dirijor al unor proiecte pop-rock simfonic sau „mainstream” ce i-au avut ca protagoniști pe Vlad Miriță, PHOENIX, IRIS, Smiley, Marius Moga, Gheorghe Zamfir, Angela Gheorghiu, Valentina Naforniță, Teodor Ilincăi, Felicia Filip, Irina Iordăchescu, Maria Jinga, Iordache Basalic, Ana Cebotari, Irina Baiant, Corul „Song” și mulți alții.Alături de Orchestra Metropolitană București și Orchestra Simfonică „Muntenia” a realizat discul „Rapsodiem”, care cuprinde cele două rapsodii enesciene și suita „Valurile Dunării”, compusă de Iosif Ivanovici. Din anul 2012 este Maestru de Cor al ONB. În prezent, Daniel Jinga este manager director general interimar al Operei Naționale București.Andrei Fermeşanu este solist al Operei Naţionale Române din Iaşi din anul 2012. Repertoriul său include roluri principale din opere precum: Il Barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini, L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti, Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, Evgheni Oneghin de Piotr Ilici Ceaikovski, Rigoletto de Giuseppe Verdi, Carmina Burana de Carl Orff. Tipologia vocală a „tenorului de grazia” i-a adus recunoaşterea atât în faţa publicului din cadrul instituţiilor muzicale reprezentative ale ţării, cât şi în critica de specialitate. Andrei Fermeşanu este directorul general al Operei Naţionale Române din Iaşi.Andrei Apreotesei este solist al Operei Naţionale Române din Iaşi din anul 2014 şi a debutat în numeroase roluri de-a lungul anilor. Este, totodată, şi directorul general al Ateneului Naţional Iaşi.Florin Guzgă a început colaborarea cu Opera ieşeană în 2006, ca membru al Corului, iar în 2013 a debutat ca solist. Este unul dintre cei mai apreciaţi tenori ai României, a primit numeroase premii naţionale şi internaţionale şi a colaborat cu teatre lirice din Bucureşti, Cluj, Timişoara, Braşov, Constanţa, Galaţi, Chişinău, Toulouse, Zagreb. Acesta este directorul artistic al Operei Naţionale Române din Iaşi.Natalia Tanasiiciuca debutat în 2013 pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Începând din 2014, colaborează cu mai multe teatre importante din Europa: Opera din Zürich, La Monnaie, Opera din Oslo, Teatrul Massimo di Palermo, Staatsoper Hamburg, Teatrul Național de Operă din Praga, Opera Royal de Wallonie-Liège, Opéra de Lausanne, Garsington Opera, Volksoper Wien, Teatro Real, alături de dirijori precum: Gianandrea Noseda, Allain Altinoglu, Omer Meyer Wellber, Speranza Scapucci, Douglas Boyd etc. În perioada 2017-2019 urmează cursurile Studioului de Operă de la Opernhaus Zürich – Internationales Opernstudio Zürich. De-a lungul carierei, a participat a obținut premii și mențiuni la mai multe competiții internaționale importante, printre care: Premiului 2 la prestigiosul concurs „Neue Stimmen” din Germania, sau premiul special al juriului concursului „Le Grand Prix d’Opera” din București.Mezzo-soprana Lilia Istratii a studiat la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, între 2013 și 2019, absolvind cu un master, specializarea bel canto. În prezent este angajată a Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău. A debutat la Teatr Wielki Opera Narodowa (Polonia) în 2019 ca Olga în „Evghenii Onegin” de Ceaikovski, iar repertoriul ei include, printre altele, Suzuki din „Madama Butterfly” de Puccini, Maddalena din „Rigoletto”, Flora din „La Traviata”, Fenena din „Nabucco” de Verdi, Lola din „Cavalleria rusticana” de Mascagni, precum și părți solo din „Stabat Mater” de Rossini, „Dixit Dominus” de Vivaldi și „Magnificat” de Johann Sebastian Bach ș.a.Soprana Anastasia Cușnir, solistă a Teatrului de Operă și Balet „Maria Bieșu” este absolventa cursurilor facultății și masterului de canto academic ale Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Are o bogată experiență artistică, printre rolurile sale numărându-se: Adina în „L’elisir d’Amore” de Gaetano Donizetti, Micaela din „Carmen” de Georges Bizet sau Violetta Valeri din „La Traviata” de Giuseppe Verdi.Înființat în 2003, Institutul Cultural Român are drept scop principal creșterea vizibilității culturii române în lume, în principal prin derularea de proiecte culturale în care sunt implicați artiști, autori și operatori culturali români. Ne adresăm în special publicului din străinătate; suntem o rețeade institute culturale românești foarte active pe piețele unde ne desfășurăm activitatea: la Beijing, Berlin, Bruxelles, Budapesta (cu filiala Seghedin), Chișinău, Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv, Varșovia, Veneția și Viena. Ne propunem să stabilim parteneriate cu numeroase instituții străine și să dezvoltăm proiecte comune, unele dintre acestea în rețeaua EUNIC. Încurajăm exportul de produse culturale românești prin susținerea participării creatorilor români la festivaluri internaționale.În Republica Moldova, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” are deosebita misiune de sincronizăre a procesului de dezvoltare a culturii române, de valorificare plenară a patrimoniului cultural românesc și de apropiere firească și la toate nivelurile a oamenilor de cultura de pe ambele maluri ale Prutului, în vederea realizării unor proiecte și deziderate comune.