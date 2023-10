(video) Dodon, despre majorările și sporurile salariale aprobate de PAS, în ajun de locale: Este cinic. Care este diferența dintre voi şi Şor? Faceţi acelaşi lucru

13:10

Candidatul PSRM la funcția de primar al capitalei a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei profesorilor. „Eu am crescut sub influența buneilor profesori. Am îndrăgit de mic această profesie, deși am luat calea altui domeniu. Respectul profund față de această categorie de oameni mi-a rămas pentru întreaga viață”, a menționat Adrian Albu.