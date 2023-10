FOTO Tiraspolul: „Bucățile de rachetă de la Gîsca au căzut în aceiași în care au fost despistate fragmentele din satul Chițcani”

15:40

La Lisabona a avut loc, pe 4 octombrie, Forumul Economic cu Președintele Republicii Moldova. În cadrul evenimentului, Maia Sandu le-a prezentat investitorilor portughezi avantajele pe care le oferă mediul de afaceri din Moldova. De menționat că la eveniment a fost prezent și președintele Portugaliei Rebelo de Sousa, deși inițial participarea acestuia nu a fost anunțată. […]