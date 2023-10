Prima reacție a Maiei Sandu după ce Curtea Constituțională a permis echipei lui Șor să participe la alegeri

15:00

Peste 150 de spectatori au urmărit filmul TUNETE în cadrul premierei naționale, care a avut loc în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Lungmetrajul a fost proiectat în Sala Albastră a instituției, care a fost transformată într-o sală de cinema. «Este pentru prima dată când în Muzeul Național de Istorie are loc o proiecție de film și ne bucurăm mult că am avut parte de o astfel de experiență», a menționat Alexandru Argint, directorul adjunct administrativ al Muzeului Național […] The post TUNETE ajunge pe marile ecrane. Filmul a fost lansat într-un cadru inedit, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei appeared first on NewsMaker.