Ghinion pentru Marina Tauber la Bălți – A fost exclusă a doua oară din cursa electorală

Primarul Ion Ceban ar putea fi perchiziționat în următoarele zile într-un dosar de îmbogățire ilicită, pornit de un procuror detașat din raionul Hîncești, a anunțat edilul capitalei. El spune că o parte din organele de drept au refuzat să se implice în această acțiune, în schimb ar fi acceptat cei de la Ministerul de Interne.