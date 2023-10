Nicu Popescu: „Un puternic semn de sprijin pentru Republica Moldova”

15:20

Împreună cu secretarul executiv al PSRM Igor Dodon, la Budapesta, o întâlnire cu Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a avut și deputatul socialist, Adrian Albu. ”Am făcut o sinteză a relațiilor bilaterale între statele noastre, inclusiv pe plan parlamentar și am evidențiat potențialul care urmează să fie valorificat, preponderent în raportul comercial moldo-maghiar. […] The post Adrian Albu: Autoritățile de la Chișinău ar trebui să preia bunele practici ale Ungariei în aspecte de valorile și principiile fundamentale ale societății appeared first on Omniapres.