Sportivii din Bălți au obținut medalii la Mondialul de karate shotokan printre seniori și tineret din Grecia

În cadrul Zilelor Transformării digitale în zona de nord s-a desfășurat summit-ul „Educația IT la nord". Evenimentul a adunat profesori, studenți, specialiști în domeniul IT și reprezentanți ai sectorului guvernamental și privat. Au fost discutate subiecte precum formarea cadrelor didactice în domeniul tehnologiei, accesul la resursele digitale, parteneriatele dintre instituțiile de învățământ și industria IT, […]