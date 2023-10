Parlamentul European cere deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE

15:00

Un bărbat în vârstă de 37 de ani, în luna aprilie 2019, ispășind pedeapsa in Penitenciarul nr.4, Cricova, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, prin intermediul retelelor de socializare „www.ok.ru” si „Viber”, prezentându-se sub о identitate falsă, însă fără a ascunde faptul că era deținut, a inițiat discuții cu o femeie, dobândind încrederea … The post Un deținut șantaja o femeie cu imagini pornografice: Cât va mai sta închis pentru asta first appeared on ZUGO. Articolul Un deținut șantaja o femeie cu imagini pornografice: Cât va mai sta închis pentru asta apare prima dată în ZUGO.