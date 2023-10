Rata de utilizare a voucherului cultural este sub așteptări. Măsuri de promovare

12:20

Atunci când am terminat „Vremea dragostei și a războiului” de Santa Montefiori, câteva zile m-am simțit răscolită. Într-o singură zi am citit romanul de 377 de pagini. Mi-a adus un nod în gât pe alocuri. Un nod în gât că nu am putut să vorbesc atunci când era cazul, că am lăsat să mă macine […]