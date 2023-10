Dorin Recean a avut o întrevedere cu noul ambasador a Bulgariei în Republica Moldova

09:40

Trigliceridele sunt cel mai frecvent tip de grasime (lipida) care se gaseste in sange, cu aproape 95% din greutatea corporala totala care se incadreaza in aceasta categorie. Organismul converteste calorii de care nu are nevoie sa le utilizeze imediat in trigliceride. Trigliceridele sunt stocate in celulele grase si sunt circulate in sange pentru a furniza energie […]