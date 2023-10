NM Espresso: salarii mai mari pentru unii bugetari, de ce oamenii lui Șor nu vor putea, totuși, să candideze la alegeri și cine va putea importa cereale

08:40

Parlamentul se va întruni pe 4 octombrie în ședință pentru a completa Codul electoral. În lege vor fi stabilite criteriile de individualizare a restricțiilor dreptului de a fi ales. La modul practic: restricțiile de a candida la alegerile locale din 5 noiembrie 2023 se vor referi la persoanele cu statut de învinuit, bănuit sau inculpat