Importul unor mărfuri agricole în R. Moldova, permis doar în baza licenței. Alte decizii aprobate de CSE, explicate de Guvern

Ediția din acest an a Zilei Naționale a Vinului se va desfășura sub sloganul „Vinul nostru cucerește lumea" și va continua tradiția de a celebra legendele și patrimoniul vinicol, de a cunoaște oamenii din industrie și de a premia cei mai buni producători. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vicepremierul Vladimir Bolea a menționat că Moldova …