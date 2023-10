Alexei Buzu: O treime din populația Republicii Moldova trăiește în sărăcie

08:30

Două treimi (63,2%) din populația adultă a Republicii Moldova este consumatoare de alcool, iar 13,5% din decesele în rândul tinerilor sunt atribuite consumului de alcool. Datele au fost făcute publice de Agenția Națională pentru Sănătate Publică /ANSP/ în contextul marcării Zilei naționale fără alcool, comunică Moldpres. Potrivit ANS, în acest an genericul Zilei naționale fără