Ungaria şi Republica Moldova vor încheierea rapidă a războiului din Ucraina

Comentînd cazul Arinei Spătaru, despre care s-a aflat recent că a fost agent sub acoperire într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a Partidului Șor, fostul viceministru al Justiției Nicolae Eșanu a declarat că practica infiltrării serviciilor secrete al statului în partidele politice este una periculoasă. Eșanu a salutat pe de o parte adoptarea unor noi […]