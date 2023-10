Foștii președinți ai Republicii Moldova, lăsați fără birou și asistent personal

14:40

Reprezentanții mediului de afaceri din domeniul alimentar din R. Moldova sunt invitați de ministrul Agriculturii să asiste delegația în cadrul expoziției „World Food India 2023”, la Pragati Maidan, New Delhi. Evenimentul organizat de ministerul Industriilor de Prelucrare a Alimentelor al Indiei are loc în perioada 3-5 noiembrie 2023, la New Delhi și își propune să reunească investitori, […] Articolul Antreprenorii din domeniul alimentar din R. Moldova, invitați în India apare prima dată în InfoPrut.