Într-un cartier din Iași ar urma să fie deschis un magazin IKEA. Terenul ar fi fost deja achiziționat

Studenți din Republica Moldova și România, printre care Roman CEBAN și Elena DUMBRAVA, discipoli ai programului „Inginerie și management în telecomunicații", Facultatea Electronică și Telecomunicații, Universitatea Tehnică a Moldovei, au participat la cea de-a X-a ediție a Programului Seeds for the Future 2023, organizat de Huawei România și Huawei Moldova. Inițiativa emblematică de responsabilitate socială a companiilor Huawei a avut un impact semnificativ asupra tinerilor pasionați de tehnologie și a demonstrat importanța implicării studenților în asemenea proiecte.