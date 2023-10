Guvernul va reabilita coridorul ferivar Nord-Sud

11:30

În debutul ședinței de astăzi a legislativului, deputații au ținut un minut de reculegere in memoria scriitorului Ion Druță care s-a stins din viață în dimineața zilei de 28 septembrie. ”A avut, are și va avea un loc al său în cultura, în literatura poporului nostru, vă rog să păstrăm un minut de reculegere in memoria scriitorului”, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. De menț