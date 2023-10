Exponenții fostului partid ”Șor”, vizați în dosare, sunt deja interziși la scrutin. CSE a adoptat ceea ce Grosu a anunțat

19:00

În cadrul vizitei sale în Portugalia, șefa statului, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Carlos Moedas, primarul Lisabonei. Potrivit lui Moedas, R. Moldova are un viitor european datorită șefei statului. „Sunteți o inspirație pentru mulți politicieni și șefi de state. Moldova are un viitor european pentru că dvs sunteți în fruntea țării. Sunteți o […]