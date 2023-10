Fistic, suplimente alimentare și detergenți ascunse printre colete, depistate la vama Leușeni

09:20

O nouă rută de autobuz spre orașul Codru De astăzi, 3 octombrie, către orașul Codru a fost lansată o nouă rută municipală de autobuz - nr. 14, informează Primăria Cgișinău. Astfel, ruta nr. 14 „or. Chișinău (str. Miorița) - or. Codru (str. Schinoasa Deal)”, va avea următorul itinerar: Tur - în raza or. Chișinău: șos. Hâncești, str. Miorița (pod), în raza or. Codru: str. Sihastrului, str. Schinoasa Deal; Retur - în raza or. Codru: str. Schinoasa Deal, str. Sihastrului, în raza or. Chișinău: șos....