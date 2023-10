Portugalia, gata să extindă colaborarea cu Moldova. Președintele Rebelo de Sousa a anunțat principalele domenii

17:30

Compania Moldcell anunță START aplicare la Programul de Internship 2023 din 29 septembrie în cadrul Moldcell Academy. Programul se adresează stundeților din ultimul an de studii de la universitățile din toată țara. Astfel, proiectul educațional Academia Moldcell oferă o oportunitate unică pentru 15 studenți activi și ambițioși, dornici să combine studiile și practica, într-un stagiu de 6 luni, însoțit de o bursă generoasă în valoare totală de 21 000 lei. În calitate de stagiari, studenții vor păși în universul unei […] The post Moldcell Academy anunță lansarea Programului de Internship 2023 appeared first on NewsMaker.