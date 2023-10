Alla Sorocean a fost numită director adjunct interimar al Inspectoratului Național de Probațiune

18:00

Peste 90 de vinării reunite sub brandul vinicol de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie" vor fi prezente la Ziua Națională a Vinului care se va desfășura în acest an cu genericul: „Vinul nostru cucerește lumea". În perioada 7-8 octombrie, în Piața Marii Adunări Naționale vor fi organizate ateliere cu degustări de vin și divin. Pe vizitatori […]