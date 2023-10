Vasile Bîtcă, ex-ministru al Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a depus actele pentru a se înscrie în cursa electorală pentru Primăria Nisporeni

12:10

La data de 30 septembrie 2023 în orașul Cimișlia s-a desfășurat competiția sportivă – Cupa Primarului or. Cimișlia, la volei feminin ediția a II-a. La acest turneu au participat echipe de volei feminin din Colibabovca, echipa s. Lipoveni, echipa or. Comrat, echipa or. Cimișlia, echipa Tvardița, echipa or. Hincești. Locul I – Echipa Primăria Colibabovca.