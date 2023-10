Casa Albă a vorbit cu aliaţii despre posibilele întârzieri ale noilor fonduri pentru Ucraina

15:20

Partidul „Șansa" și-a prezentat candidații la funcția de primari ai orașului Orhei și ai satelor din raionul Orhei. Alexei Lungu, liderul partidului, a fost desemnat drept candidat la funcția de Orhei. Fiind primarul interimar al localității, el este deja implicat pe deplin în toate lucrările și are o idee clară despre cum să construiască în […]