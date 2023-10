Fostul șef de la CFM, extrădat din Belgia și plasat sub control judiciar, poate pleca peste hotare – Olesea Stamate: Judecătorii fac pe placul celor investigați

21:30

Șeful de la Moldovagaz spune că nu există premise de micșorare a tarifelor la gaze naturale cel puțin până la 1 ianuarie 2024. Totodată, Vadim Ceban dă asigurări că tarifele nu vor crește în această iarnă. El spune că până la încheierea anului vom rămâne probabil cu acest tarif de 18 lei care acoperă atât ... Șeful Moldovagaz rezervat în privința micșorării tarifelor la gaz – Nu vom avea prețuri mai mici până la sfârșit de an