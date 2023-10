Zelenski: În prezent, Ucraina este un beneficiar al asistenţei de securitate. Dar ţara noastră poate şi va deveni donator de securitate globală

13:10

„Până la 16 ani evident că am învățat într-o școală, am trăit în aceeași localitate, dar am avut cariere și domenii diferite. Nu ne-am intersectat", a menționat ministrul Afacerilor Interne, Andrian Efros, întrebat dacă e o coincidență că este originar dintr-un sat cu ministrul Infrastructurii Andrei Spînu și ministrul Muncii Alexei Buzu.