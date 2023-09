Vizită fulger a șefului diplomației europene în Moldova – Ce document a semnat Josep Borrell cu autoritățile de la Chișinău

13:50

Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) va cere demisia șefilor PA, SIS și CNA dacă nu va avea răspunsuri clare referitor la jocurile de-a spionii cu unii actori politici. CUB a prezentat astăzi în cadrul unei conferințe de presă o serie de întrebări de interes public către oficialii statului vizați în așa zisa operațiune sub ... CUB: Instituțiile statului apar într-o lumină extrem de proastă cu acest joc de-a spionii, numit „Arina Spătaru sub acoperire" – Campania electorală este transformată într-un balamuc unde suferă procesul politic