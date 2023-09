Serviciul Vamal raportează timp de șapte zile o obligație vamală suplimentară de peste 2,5 milioane de lei

16:50

Jose Mourinho a dat cărțile pe față, după un nou eșec pe banca lui AS Roma Jose Mourinho a declarat că are cel mai slab debut de sezon din cariera sa de antrenor , după ce AS Roma a fost învinsă de nou-promovata Genoa cu scorul de 4-1, în Serie A. Mourinho i-a condus pe capitolini în două finale europene consecutive și a câștigat ediţia inaugurală a Conference League, în 2022, după care a pierdut finala Europa League cu Sevilla, în mai. ''Este cel mai slab debut de sezon ca antrenor. Totuşi, nu...