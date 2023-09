foto | Pedagogul Anului 2023: Cine sunt cei nouă câștigători și nominalizările lor

11:00

Un astronaut NASA şi doi cosmonauţi ruşi s-au întors, miercuri, pe Pământ, după ce au rămas în spaţiu timp de puţin peste un an. Americanul Frank Rubio a stabilit un record pentru cel mai lung zbor spaţial american, relatează AP, potrivit News.ro. Cei trei au aterizat într-o zonă izolată din …