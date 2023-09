foto | Șeful diplomației europene, în vizită la Chișinău. A semnat un acord cu ministrul de Interne

11:00

Coreea de Sud a trimis la închisoare un bărbat pentru că a folosit inteligența artificială pentru a genera imagini sexuale cu copii, fiind un caz în premieră pentru instanțele din această țară, transmite CNN, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un bărbat din Coreea de Sud a fost condamnat la închisoare pentru că a … The post Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce a generat imagini sexuale cu minori cu ajutorul AI first appeared on ZUGO. Articolul Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce a generat imagini sexuale cu minori cu ajutorul AI apare prima dată în ZUGO.