Restricții de circulație în centrul capitalei, pe 2 octombrie. Șoferii, îndemnați să ocolească zona 

09:10

În acest an, autoritățile nu vor distribui lemne gospodăriilor cu venituri mici. În schimb cetățenii vor beneficia de compensații monetare. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu. Potrivit oficialului, statul nu are posibilitatea să ofere lemne. La emisiunea „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV, Buzu a spus că autoritățile „vor compensa […] The post Bani în loc de lemne pentru gospodăriile de la sate. Buzu: „Nu avem posibilitate” appeared first on NewsMaker.