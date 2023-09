Un australian a stat 33 de zile în comă: s-a trezit cu câteva ore înainte să fie deconectat de la aparate

08:00

Autoritățile alocă un buget mai mic pentru compensațiile din această iarnă. O spune ministrul Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu, potrivit căruia bugetul este mai mic întrucât în acest an și tarifele la energie sunt mai mici, relatează IPN. Potrivit oficialului, autoritățile perfecționează mecanismul de acordare a compensațiilor, iar ajutor din partea statului vor primi […]