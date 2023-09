La un an de la anexarea mai multor regiuni din Ucraina, Putin promite reconstrucția lor

11:50

Înflorirea copacilor de două ori pe an este o consecință a încălzii globale. Specialiștii spun că în Republica Moldova, temperatura iernilor este cu trei grade mai mare decât până acum, din acest motiv natura compensează majorarea temperaturii și grăbește vegetația să înflorească de două ori pe an. BORIS BOINCEAN, Director interimar al Institutului de Cercetări […] Acest articol /VIDEO/ De ce înfloresc copacii de două ori pe an în Republica Moldova. Explicația specialistului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.