Cum să ai grijă de plantele de interior toamna

11:40

Cel mai frumos exemplu de putere și dragoste de viață, Marcela Paladi își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Tânăra împlinește 26 de ani. „Happy birthday, little wonder woman! Thank you 25… welcome 26”, a scris Marcela la InstaStory, la o poză dim copilărie. Una dintre cele mai scumpe ființe, sora Livia de asemenea și-a felicitat […] Articolul La mulți ani, fată luptătoare! Marcela Paladi își sărbătorește astăzi, ziua de naștere! apare prima dată în ea.md.