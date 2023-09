Oficial: Programul funeraliilor scriitorului Ion Druță

10:50

Dispare integral taxa de modernizare a Aeroportului. Asigurările sunt date de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu. Potrivit oficialului, taxa de 9 euro a fost redusă la jumătate, iar începând cu anul viitor va fi exclusă complet. Potrivit oficialului, autoritățile caută investiții de cel puțin 200 de milioane de euro pentru modernizarea aerogării, însă …