(video) Cinci filme pe care să le privești în acest weekend la cinematografele Cineplex din Chișinău

14:15

Premiul Național al Republicii Moldova are ca scop stimularea activității de creație și al promovării valorilor autentice în domeniul științei, tehnologiilor, culturii, artei și sportului în Republica Moldova. Aceasta este decernat în fiecare an și constituie, la momentul de față, 100 000 de lei. În acest articol am selectat toți câștigătorii acestui premiu de-a lungul timpului. Сообщение Lista persoanelor care au câștigat Premiul Național al Republicii Moldova de-a lungul timpului появились сначала на #diez.