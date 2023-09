FOTO Josep Borrell, vizită la Chișinău: a discutat cu Maia Sandu și a semnat un acord cu Adrian Efros

21:20

Președinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Arina Spătaru, care a recunoscut recent că a lucrat sub acoperire în anchetarea unui dosar penal împotriva lui Ilan Șor, nu a putut răspunde la întrebarea unde sunt banii pe care i-a dat politicianul fugar prin intermediari. Politiciana a declarat, pe 28 septembrie, într-un interviu pentru NewsMaker, […] The post „Nu am creat ALDE din ordinul lui Șor”: Arina Spătaru, despre partidul pe care îl conduce și banii de la oligarhul fugar appeared first on NewsMaker.